لقاء الخميسي بفستان فاضح يظهر ملابسها الداخلية

17 أغسطس 2019 - 04:59 م

نشرت الفنانة لقاء الخميسى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة أثناء قضائها الإجازة علي شاطئ البحر.

وظهرت لقاء الخميسى بفستان طويل كاروهات ولكن بحزام من الخصر ومفتوح بشكل كبير، كما نشرت صورة أخرى وهي تقف علي الرمال وتظهر ملابسها الداخلية من خلال فتحة الفستان الطويلة.

وهاجم النشطاء إطلالة لقاء الخميسي، خاصة أن الفتسان مفتوح بكل طويل يظهر ملابسها الداخلية، موجهين انتقادات حادة لها.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

