» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

أمير سعد
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول
خط الوسط :عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي
خط الهجوم: وليد أزارو.
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