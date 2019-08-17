» بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يتخطى سيلتا فيجو بثلاثية

17 أغسطس 2019 - 07:08 م

فاز ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني "الليجا".

واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيما للنادي الملكي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وأضاف توني كروس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، وعزز لوكاس فاسكيز البديل النتيجة في الدقيقة 80، قبل أن يقلص سيلتا فيجو الفارق في الدقيقة 90 عن طريق إيكر لوسادا.

وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بدون خطورة على مرمى الفريقين حتى الدقيقة 12 التي شهدت الهدف الأول لريال مدريد، بعد مجهود رائع من الويلزي جاريث بيل الذي انطلق على الجبهة اليسرى وراوغ مدافع سيلتا فيجو، وأرسل عرضية أرضية تسلمها كريم بنزيما الذي حول الكرة إلى شباك سيلتا فيجو.

وتألق رافائيل فاران مدافع الميرينيجي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بعدما أبعد كرة عرضية خطيرة من أمام مهاجم سيلتا فيجو، ليحولها إلى ضربة ركنية.

وكاد لوكا مودريتش أن يعزز نتيجة المباراة في الدقيقة 35، بعدما سدد كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى سيلتا فيجو نجح في التصدي لها وتحويلها لضربة ركنية للنادي الملكي.

وأضاع جاريث بيل فرصة هدف محقق في الدقيقة 44 لريال مدريد، بعدما استلم كرة بينية من مودريتش وسدد تسديدة قوية، ليقابل بها حارس سيلتا فيجو الذي تألق وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 45 من عمر اللقاء، تلقى ريال مدريد هدفاً عن طريق اللاعب مينديز بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من أسباس الذي استغل خطأ الظهير الأيمن أودريازولا، ولكن عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف، ليقوم الحكم بإلغاء الهدف لوجود حالة تسلل على لاعب سيلتا فيجو.

وأنقذ تيبو كورتوا مرمى ريال مدريد من هدف التعادل في الدقيقة 48، بعدما تصدى لكرة خطيرة من إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

وتألق كاسيميرو في إبعاد هجمة خطيرة لسيلتا فيجو في الدقيقة 53، بعدما أخرج تسديدة من مينديز من أمام خط المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بعدما عاد لتقنية الفيديو ليتأكد من تدخله الخشن على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو.

وعاد كورتوا ليتألق مرة أخرى بعدما تصدى لكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، من نيستور أراوخو في الدقيقة 59 وحولها إلى ضربة ركنية.

وأحرز توني كروس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وسكنت شباك سيلتا فيجو.

وكاد أسباس أن يسجل هدف تقليص الفارق لسيلتا فيجو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، عندما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كورتوا.

وعزز لوكاس فاسكيز نتيجة اللقاء بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، بعدما انفرد بالحارس بعد تمريرة رائعة من بنزيما، ليسدد الكرة أرضية قوية ليعلن عن الهدف الثالث.

وقلص إيكر لوسادا نتيجة اللقاء لصالح سيلتا فيجو بهدف في الدقيقة 90، بعد هجمة مرتدة رائعة تسلم على إثرها اللاعب تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس كورتوا.