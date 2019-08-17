أحمد علي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي

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أعلن  الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب" ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).

ومن المقرر أن يبدأ تشكيل بيراميدز على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار.

خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا".

خط الوسط الهجومي: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عبده لاميلا.

خط الهجوم: أحمد علي.

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