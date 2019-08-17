» تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

17 أغسطس 2019 - 08:55 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "الإتحاد"، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تقدم رحيم سترلينج للسيتي بعد مضي 20 دقيقة فقط من عمر المباراة، ليعتلي صدارة هدافي البريميرليج برصيد 4 أهداف بالتساوى مع بوكي مهاجم نورويتش سيتي.

ثم تعادل الأرجنتيني إريك لاميلا بعدها بـ3 دقائق فقط وتحديدا في الدقيقة 23 لتصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

وجاء الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 34 من عمر المباراة عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وفي الدقيقة 56 سجل البديل لوكاس مورا هدف توتنهام الثاني بعد 27 ثانية فقط من نزوله بديلا في المباراة لتصبح النتيجة 2-2 .

وفي الدقيقة 92 وفى آخر لحظات المباراة سجل البرازيلي جابرييل خيسوس الثالث ، ولكن تم إلغاءه بواسطة الفار من حكم المباراة.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ليصبح في رصيدهما 4 نقاط فقط بعد جولتين.

كان السيتي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الاولى على حساب وست هام يونايتد 5-0، في المقابل فاز توتنهام على أستون فيلا 3-1 .

وكان مانشستر سيتي توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما توج بلقب "الدرع الخيرية" منذ نحو أسبوعين.

في حين وصل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه أياكس أمستردام الهولندي في نصف النهائي، لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر في المباراة النهائية.