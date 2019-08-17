الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز

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بيراميدز

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سلبيًا مع بيراميدز، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من جانب الفريقين، واعتمد الأهلي على بناء الكرات من الخلف للأمام بشكل منظم، وحاول بيراميدز الاعتماد على الكرات الثابتة وعلى تسديدات عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 23 من المباراة تسديدة قوية من رمضان صبحي نجح أحمد الشناوي في التصدي لها.

وأهدر وليد أزارو فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 33 بعد هجمة بدأت من الظهير الأيسر علي معلول الذي لعب كرة لصالح جمعة، ليقوم الثاني بلعب عرضية أرضية تجاه المهاجم المغربي الذي صوب الكرة أثناء خروج أحمد الشناوي بجوار القائم الأيسر.


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