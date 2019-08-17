» أياكس الهولندي يكتسح فينلو برباعية

17 أغسطس 2019 - 09:53 م

حقق فريق أياكس أمستردام فوزًا كاسحًا على مضيفه فينلو 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المغربي حكيم زياش بهدف لأياكس في الدقيقة 44 ثم أضاف دوشان تاديتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

وتكفل كلاس يان هونتلار بالهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 66 وبعد عشر دقائق فقط أحرز دافيد ناريس الهدف الرابع.

وجاء الهدف الوحيد لفينلو بواسطة إيفرت لينثورست في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد أياكس أمستردام إلى سبع نقاط في الصدارة بالتساوي مع فيتيسه وسبارتا روتردام.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز سبارتا روتردام على مضيفه أدو دين هاج 2 /1.