إطلاق نار على فلسطينيين قرب السياج الأمني مع غزة

17 أغسطس 2019 - 10:50 م

أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.



وقال الجيش في بيان اطلعت الأناضول عليه: "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى عن الحدث.