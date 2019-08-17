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البرهان: الجيش يضمن سلامة الانتقال للحكم المدني بالسودان

عرب وعالم

البرهان
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المصريون ووكالات

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أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني.
وقال البرهان، في كلمة في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، يوم السبت، والذي شهد حضورًا دوليًا وإقليميًا رفيعًا، إن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهداً بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة.
وأضاف أن الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد، مشيرًا إلى أن مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية.
وأشار إلى أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.
وشكر الوساطة الأفريقية على جهودها في إنجاز الاتفاق، وأيضا الدول والمؤسسات التي ساندت السودان في الفترة الماضية.

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