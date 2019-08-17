  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:43 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ «أديب» بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز

مهاب مميش

هذا ما قاله لفريق مهاب مميش بعد تعيينه مستشارا للرئيس

المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أرشيفية

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

أرشيفية

قريبًا.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 30%

منتخب مصر

أيهما أصلح لقيادة «الفراعنة».. الوطنى أم الأجنبى؟

إحدى الصور السرية

صور «سرية» لصواريخ إيرانية يمكنها ضرب الولايات المتحدة

عمالة مصرية

تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح

أرشيفية

الزواج الإلكترونى.. تحفظ أزهرى وترحيب برلمانى

بعد تمرد قوات الانتقالي الجنوبي..

الداخلية اليمنية تعلق العمل بسلطات الجوازات

عرب وعالم

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

المصريون ووكالات

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن تعليق العمل بسلطات الجوازات والهجرة والأحوال المدنية هناك على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من مؤسسات الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، عن بيان للوزارة أن «إعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن، وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري».
ودعت الوزارة في بيانها «جميع الضباط والصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة، الوقوف صفا واحدا لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني».
وأشار البيان إلى أن «وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسى" يفتح النار على لاسارتي بعد خروج الأهلي من كأس مصر
» بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
» أياكس الهولندي يكتسح فينلو برباعية
» نتنياهو: لم نتأثر بتهديدات "حزب الله" ونعرف لماذا يطلقها
» غضب في الجزائر بسبب تصوير مريضات عاريات
» الصندوق الأسود يكشف لحظات مرعبة لهبوط الطائرة الروسية
» مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد
» استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب
» تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام
» مهاجم ليفربول يعتذر عن التسجيل أمام ساوثهامبتون
» ناشئو مصر يتأهلون إلى نهائي كأس العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية