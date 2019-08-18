الاتحاد الدولي لليد يشيد بتأهل المنتخب لنهائي بطولة العالم

أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني مواليد 2000 بالتأهل لنهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمقدونيا.



وذكر الاتحاد الدولي في تغريدة عبر تويتر أن المنتخب المصري صنع التاريخ، مضيفا أن أبطال إفريقيا هزموا البرتغال في نصف النهائي ليتأهلوا لأول نهائي في كأس العالم للناشئين.

وذكر الاتحاد الدولي في تغريدة عبر تويتر أن المنتخب المصري صنع التاريخ، مضيفا أن أبطال إفريقيا هزموا البرتغال في نصف النهائي ليتأهلوا لأول نهائي في كأس العالم للناشئين.