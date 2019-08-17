تعليق ناري لـ «أديب» بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز

17 أغسطس 2019 - 10:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي ببطولة الكأس، قائلا: «يبدو أن بيراميدز سيكون عقدة الأهلي».



وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: أنه كان ينتظر هدف الأهلي في الدقيقة الـ 97 من وقت المباراة، ولكن لم يحالفهم الحظ.

