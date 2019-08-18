» "أديب": لهذا السبب سأل السيسي عن راتب أحد قادة الجيش

18 أغسطس 2019 - 12:30 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس السيسي بسؤاله عن راتب اللواء محمد عبدالحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية، كان يقصد أن يقول للمصريين "أن الجيش مش واكلها والعة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أفراد الجيش لا يحصلون على امتيازات كما يروج البعض، مضيفًا: "محمد عبدالحي لواء وبعد العمر ده كله بيقبض 14 ألف، يعني لو كان فاتح محل كان هيكسب أكتر من كده".

