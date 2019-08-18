  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:14 ص
بحث متقدم
انفجار مصنع عسكري في روسيا

رسالة هامة من "أديب" بعد الانفجار النووي في روسيا

أغنى شاب في مصر

أغنى شاب في مصر يفجر مفاجأة مدوية بشأن صافي ربحه

عمرو أديب

تعليق ناري لـ «أديب» بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز

مهاب مميش

هذا ما قاله لفريق مهاب مميش بعد تعيينه مستشارا للرئيس

المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أرشيفية

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

أرشيفية

قريبًا.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 30%

منتخب مصر

أيهما أصلح لقيادة «الفراعنة».. الوطنى أم الأجنبى؟

إحدى الصور السرية

صور «سرية» لصواريخ إيرانية يمكنها ضرب الولايات المتحدة

من يوتيوب..

أغنى شاب في مصر يفجر مفاجأة مدوية بشأن صافي ربحه

آخر الأخبار

أغنى شاب في مصر
أغنى شاب في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

#

«الحضري» يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في القرعة

قال محمود بدري، والمشهور إعلاميًا بأنه أغنى شاب في مصر، إنه يعمل في السوشيال ميديا منذ فترة، رافضًا الإفصاح عن ربحه من العمل على موقع "يويتوب".
وأضاف بدري، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "مش عايز أقول بكسب كام عشان محطمش أحلام الناس".
وأوضح أغنى شاب في مصر، أن صافي ربحه الشهر الماضي من "يوتيوب" كان 700 ألف جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": لهذا السبب سأل السيسي عن راتب أحد قادة الجيش
» "موسى" يفتح النار على لاسارتي بعد خروج الأهلي من كأس مصر
» بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
» أياكس الهولندي يكتسح فينلو برباعية
» نتنياهو: لم نتأثر بتهديدات "حزب الله" ونعرف لماذا يطلقها
» تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح
» غضب في الجزائر بسبب تصوير مريضات عاريات
» الصندوق الأسود يكشف لحظات مرعبة لهبوط الطائرة الروسية
» مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد
» استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب
» تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية