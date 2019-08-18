لاسارتي يحمل الخطيب مسؤولية الهزيمة: لم ينفذ طلبي

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الخطيب

لاسارتي

حمل مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي - مسؤولية الهزيمة أمام بيراميدز لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال "لاسارتي" في المؤتمر الصحفي: "أضعنا الكثير من الفرص بسبب توتر لدى بعض مهاجمينا في إنهاء الفرص بينما سجل بيراميدز".

وأضاف: "طلبنا لاعبين أفضل من الموجودين حاليا في بعض المراكز ولكن لم يتوفر الأمر بالنسبة لخط لهجوم لأنه هناك عوامل مادية تحكم الأمر وهذا منعنا من ضم مهاجم جديد حاليا بعكس المراكز الأخرى التي تم تدعيمها".

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