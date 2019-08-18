سيدتان تصوران شابًا عاريًا .. والنيابة تكتشف السر

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تصوير شاب عاريا

تسلمت نيابة السلام بمجمع محاكم القاهرة الجديدة تحريات المباحث حول واقعة تصوير شاب عاريا على أيدي سيدتين .

وأوضحت التحريات أن المجني عليه - ويعمل كهربائي -جمعته علاقة غير شرعية بابنة ربة المنزل "رضا . م" وأن الأخيرة شاهدته مع ابنتها فاستدعت "عزة . م" و زوجها وقاموا بتصوير الشاب عاريا لكسر عينه فضلا على إجباره على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض و عقد زواج عرفي بالفتاة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام ثان مفاده تلقيه بلاغا من "عبد الله. م"، 22 سنة، كهربائي ومقيم بلوك 14 مساكن الجيزة 1040، دائرة القسم بتضرره من كل من "رضا. م"، 54 سنة، ربة منزل و"محمد. ع"، 48 سنة، كهربائى، و"عزة. م"، 46 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان "زوجة الثاني" لقيامهم بإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، 2 ورقة على بياض بسبب خلافات سابقة بينهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، بمواجهتهم أنكروا ما جاء بأقوال المبلغ، وأقرت الأولى بأنه نظرًا لاكتشافها ارتباط المبلغ بعلاقة مع نجلتها "رحمة. ج"، 17 سنة، وضبطـه صحبتها بمسكنها مما أثار حفيظتها فاستعانت بالمشكو في حقهما الثاني والثالثة حيث قاموا بتصوير المجنى عليه مرتديا الملابس الداخلية باستخدام هاتف محمول "ملك الثاني" وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض و2 ورقة زواج عرفي بينه وبين نجلتها.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط 3 إيصالات أمانة على بياض، و2 عقد زواج عرفي بتوقيع المجنى عليه، وكذا هاتف محمول والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المبلغ بما جاء بأقوال المشكو في حقهم أيدها وعلل عدم إبلاغه بحقيقة الواقعة خشية افتضاح أمره، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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