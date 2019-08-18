  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:10 ص
بحث متقدم
أحمد الفيشاوي

أول تعليق من الفيشاوي بعد حكم حبسه بسبب ابنته

شوبير

تعليق ناري من شوبير على انفعال لاسارتي في المؤتمر الصحفي

خطف شاب

سيدتان تصوران شابًا عاريًا .. والنيابة تكتشف السر

بيراميدز

بيراميدز يوجه رسالة ساخرة لـ"الأهلي": وادعًا أيتها الجميلة

محمود الخطيب

لاسارتي يحمل الخطيب مسؤولية الهزيمة: لم ينفذ طلبي

انفجار مصنع عسكري في روسيا

رسالة هامة من "أديب" بعد الانفجار النووي في روسيا

أغنى شاب في مصر

أغنى شاب في مصر يفجر مفاجأة مدوية بشأن صافي ربحه

عمرو أديب

تعليق ناري لـ «أديب» بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز

مهاب مميش

هذا ما قاله لفريق مهاب مميش بعد تعيينه مستشارا للرئيس

المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الكشف عن مفاجأة مدوية وراء تدهور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته

الصفحة الأخيرة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

التحريات تفجر مفاجأة مدوية عن الفتاتين المذبوحتين على يد والدهما

#

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

#

سر خطير عن الأميرة "ديانا"

#

بالفيديو.. أحمد سعد وريم البارودي يخططان للعودة

شعبان سيد

كشف شعبان سعيد - محامي هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - مفاجآت مدوية عن أسباب تدهور علاقة الفنان بابنته.

وقال شعبان سعيد في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" : "نجلة أحمد الفيشاوي عمرها 13 سنة وحتى الآن لم ينفق عليها والدها مليما".

وأضاف: "جدها فاروق الفيشاوي كان يتدخل أحيانا وينفق عليها بشكل جيد ، وساهم في مصروفات دراستها بلندن بجزء بسيط وبعد ذلك ترك المسئولية على والدتها، حتى أصبحت الابنة غير قادرة على سداد مصروفات دراستها، والسكن بالاسترليني".

وتابع: "أسرة الفيشاوي للعام الثالث على التوالي لم تنفق مليما واحدًا على لينا وتراكمت القضايا ضد والدها وهناك حكم قضائي بأكثر من مليون جنيه، وقريبًا سيكون هناك حكم آخر بحبس والد الطفلة.

ولفت إلى أنه برغم أن الفنان أحمد الفيشاوي ميسور الحال وحالته المادية جيدة، إلا أنه يمتنع عن الالتزام بدفع أي جنيه لابنته "لينا"، مشيرًا إلى أنه يريد أن ينفذ الرؤية على ابنته في المقطم، وهي تدرس في لندن، وهذا أمر غريب.

وأشار إلى أنه صدر حكم اليوم ضد الفنان أحمد الفيشاوي، بحبسه، وهذا الحكم غير قابل للطعن أو الاستئناف، إلا في حالة دفع مبلغ يتخطى 200 ألف جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بسمة وهبة تروي تفاصيل صادمة عن إصابتها بالسرطان
» خالد الغندور: إقالة لاسارتي .. وهذا هو البديل
» اجتماع عاصف بالأهلي بعد فضيحة "بيراميدز" .. هذه تفاصيله
» هجوم شديد على فنانة بعد ظهورها بملابس عارية
» الكشف عن مفاجأة مدوية وراء تدهور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته
» أول ظهور لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال .. هكذا تغير شكلها
» "أديب": لهذا السبب سأل السيسي عن راتب أحد قادة الجيش
» "موسى" يفتح النار على لاسارتي بعد خروج الأهلي من كأس مصر
» بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
» أياكس الهولندي يكتسح فينلو برباعية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية