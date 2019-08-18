أول تعليق من الفيشاوي بعد حكم حبسه بسبب ابنته

18 أغسطس 2019 - 08:03 ص

كتب الفنان أحمد الفيشاوي تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" وذلك بعد ساعات من حكم حبسه لمدة شهر على خلفية عدم سداده لنفقة تخص ابنته لينا .



ونشر "الفيشاوي" صورة له رفقة زوجته ندى الكامل ، وعلق عليها قائلا: "في طريق عودتي إلى مصر وأعدك بالعمل بجد أكبر عشر مرات للحفاظ على تراث والدي. شعور قوي وجاهز بدعم من زوجتي".



وكانت محكمة أسرة الخليفة، عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

