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رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

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متابعات - أمينة عبد العال

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تلقي وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، برقيات تهنئة وشكر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى، وبنجاح موسم حج 2019.

وجاء في نص برقية الملك سلمان، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس): "تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكن – بحمد الله – ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام ( 406. 489. 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان".

وقال بن سلمان في برقيته الموجهة إلى وزير الداخلية: "اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وتابع ولي العهد السعودي في برقيته: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب".

وقال وزير الداخلية السعودي والمسؤول عن لجنة الحج العليا في إفادته للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، في برقية له، إن حجاج هذا العام بلغ عددهم "2.489.406 حاج"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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