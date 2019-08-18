ظهور مفاجئ لـ"سمية الألفي" بعد رحيل "الفيشاوي"

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متابعات-علا خطاب

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ظهرت الفنانة سمية الألفي، لأول مرة بعد رحيل الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12.

وظهرت  الألفي، وهي مرتدية الملابس السوداء حدادًا على روح فقيدها الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة.

وبدأ حفل افتتاح الدورة 12 من مهرجان المسرح القومي المصري، في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، وبدأت مراسم الحفل خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين.

وبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية ثم عزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف، الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم، وهم: "سيدة المسرح العربي" الفنانة سميحة أيوب و"عميد المسرح المصري" الفنان جلال الشرقاوي، والفنان التشكيلي حسين العزبي، والفنان محيي إسماعيل، والفنان الكبير سمير صبري، بالإضافة للمخرج المسرحي الفنان سيد فجل، والشاعر والكاتب شوقي حجاب، والنجمة الكبيرة سهير المرشدي، والناقدة الدكتورة هدى وصفي والمخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف، والنجم محمود حميدة، والنجم عزت العلايلي.

وكان عدد كبير من النجوم توافدوا على حفل الافتتاح بينهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وعايدة رياض وعزت العلايلي وسمير صبري وصبري فواز وخالد جلال ومحمود مسعود وسهير المرشدي وجلال الشرقاوي ورامي غيط ومحسن منصور وسيف عبدالرحمن ومنال سلامة ومحيي إسماعيل وسعيد الصالح وهدى هاني وعلاء قوقة، والأنبا بطرس دانيال، وأحمد شاكر، مدير المسرح القومي.



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