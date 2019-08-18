لأول مرة.. انقسام بمجلس الأهلى

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يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، جلسة عاجلة الساعات المقبلة، لبحث مصير الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفنى للفريق، بعد خسارة أمس وتوديع مسابقة كأس مصر.  

ويتزعم العامري فاروق، نائب رئيس النادي جبهة التغير والمطالبة برحيل لاسارتي، وقام بالتواصل مع أعضاء المجلس عقب المباراة، لجمع أصوات إقالته وتقديمها إلى الخطيب، كونه المفوض بالإشراف على ملف الكرة".

على الجانب الآخر يجرى محمود الخطيب رئيس النادي مشاورات مع أعضاء المجلس ولجنة التخطيط للكرة التي يترأسها طه إسماعيل، لبحث مصير الأوروجوياني.


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