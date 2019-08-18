«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية

18 أغسطس 2019 - 09:56 ص

تبدأ وزارة القوى العاملة، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعى بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت الوزارة أن المرتب الأساسى لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريًا، فضلًا عن 400 ريال بدل طعام، أى بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصرى، إضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحى، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة الشروط المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط فى المتقدم خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات فى مهنة جزار دواجن، وأن تكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط، أو أقل، أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وأكدت الوزارة أن الطلبات تقدم من اليوم حتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.