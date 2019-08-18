عقوبة قاسية.. وضعت بولها فى طعام مخدوميها بالسعودية

18 أغسطس 2019 - 10:28 ص

رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكم المحكمة الجزائية بالإحساء، الذي يقضي بسجن خادمة 8 أشهر، و200 جَلْدة.

جاء ذلك عقب خلفية اتهام عاملة فلبينية بوضع " بولها" في طعام وشراب، أسرة مواطن تعمل لديه بالدمام.

وطالبت محكمة الاستئناف بتغليظ العقوبة على المتهمة، بعدما تسببت بإصابة زوجة المواطن بفيروس الكبد الوبائي.

وكانت زوجة المواطن قد عثرت على قارورة داخل الثلاجة، تحتوي على "بول" العاملة، حيث اكتشفت أنها تضعه على الطعام والشراب.

من جانبها أقرت العاملة بوضع ذلك عمدًا نظرًا لسوء المعاملة التي تتلقاها من قبل أسرة المواطن.