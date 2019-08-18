مفاجأة مدرب الزمالك متهم بقضية جنسية

18 أغسطس 2019 - 11:19 ص

كشفت صحيفة "صنداي وورلد" الجنوب أفريقية، سبب رحيل المدرب الصربي ميلوتين سريدوجيفتش الشهير بـ"ميتشو" عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وأشارت الصحيفة بأن "ميتشو"، متهم من قبِل سيدة تعمل بأحد الفنادق بالاعتداء عليها جنسيًا منذ 10 أيام.

وأكدت الصحيفة أن ميتشو هرب من أورلاندو بايرتس بسبب اتهامه بشكل رسمي من قبِل السيدة بالاعتداء عليها جنسيا.

ومن جانبه نفى "ميتشو" كل ما تردد حول اتهامه بقضية جنسية فى جنوب أفريقيا وأنه هرب من هناك لهذا السبب موضحًا أنه سيقاضى الصحيفة التى نشرت تلك الاتهامات والتى ليس لها أى أساس من الصحة.