فتوى الوشم والتاتو.. تشعل دولة خليجية

18 أغسطس 2019 - 12:04 م

انتشرت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، بسبب فتوى لعميد كلية الشريعة السابق د. محمد الطبطبائي، عن حكم الوشم (والتاتو).

الفتوى جاءت رداً على سؤال في تلفزيون الكويت عن حكم الوشم (والتاتو)، حيث أكد أنه حرام وغير جائز للمرأة والرجل.

ووصف الطبطبائي من يضع الوشم بأنه ارتكب كبيرةً من الكبائر، والواجب عليه إزالته.

وتفاعل مع فتوى الطبطبائي عدد كبير من المغردين في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية ، كانت قد أصدرت فتوى سابقة، تؤكد أن الوشم محرم شرعا، وهو إثم عظيم، لأنه تغيير لخلق الله، وما أخذ عليه من أجر فهو حرام شرعا.