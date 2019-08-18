الرئيس الأفغانى يحمل «طالبان» مسئولية هجوم كابول

18 أغسطس 2019 - 12:05 م

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إن حركة طالبان لا يمكنها التنصل من المسئولية عن الهجوم الانتحاري "الوحشى" الذى استهدف قاعة زفاف فى العاصمة وحصد أرواح العشرات.

وأضاف فى تغريدة على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسئولية لأنها توفر منبرًا للإرهابيين".

فيما نددت طالبان بالاعتداء ووصفته "بالمحرم وغير المبرر"، ونفت أى تورط لها فيه.

وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى مقتل 63 شخصًا إصابة أكثر من 180 آخرين، وقال مسئولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

واستهدف الهجوم صالة "دبي سيتي" للأفراح الواقعة في حي غربي كابول يقطنه كثير من أقلية الهزارة الشيعية، والتي أعلن فرع داعش في أفغانستان مسؤوليته عن هجمات ضدها في الماضي.