» سيدة تتخلص من زوجها بطريقة مثيرة

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تعفن جثته.. كشف جريمة الزوجة

أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن، سيدة وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات؛ بهدف الخلاص منه.

وحصلت السيدة على قطعة حشيش من أحد الأشخاص؛ ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها بسيارته، وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في سيارة زوجها.

وألقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش في سيارته؛ لكن التحقيق كشف أن الحادث مدبر من قبل الزوجة التي تم استدعاؤها.

وبالتحقيق معها اعترفت الزوجة أنه بالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن، والتخلص منه.


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