» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه

متابعات-علا خطاب
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لسائق أتوبيس متهور ومعه حجاج مصريين خلال طريقهم إلى المشاعر المقدسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأظهر مقطع فيديو سائقًا في حالة قيادة خطرة للغاية في طريقه للمشاعر المقدسة، وهو يحمل حجاجًا يظهر إن من ضمنهم مصريين، حيث إن اللهجة التي كان يتحدث بها الحجاج في الباص لهجة مصرية، وكان يتحدثون فيها عن أحد الأماكن بالمشاعر، بينما يواصل السائق قيادته المتهورة، وحركاته الغريبة.
يظهر السائق الذي كان يقوم بحركات غريبة، إن لديه اضطراب ما، يقول إنه شخص غير طبيعي ولا يصلح لقيادة أي مركبة فضلًا عن قيادته مركبة كبيرة مليئة بالحجاج، كان من الممكن أن تخرج الأمور معه عن السيطرة فيعرض من معه ومن حوله من المركبات لخطر مميت.
وتساءل محمد سعد القحطاني، عن كيف يمكن السماح لمثل هذا الشخص بقيادة "حافلة تحمل عشرات الحجاج ..لابد من سحب رخصة قيادته ومحاسبة الحملة التي تعاقدت معه..؟!!".
من ناحيتها، صرحت النقابة العامة للسيارات في السعودية، بإن الأتوبيس لا يمت بأي صلة لأسطولها أو الشركات العاملة معها، وفق صحيفة سبق.
وأضافت أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء أكانوا من خارج المملكة العربية السعودية أم من داخلها للتأكد بشكل مستمر من سلامة السائق وعدم تعاطيه أيَّ نوع من المخدرات، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.
ولفتت النقابة، إلى أنه لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًّا، إذ إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.
وتقوم الجهات الأمنية بالسعودية بالبحث عن المتورطين، وصاحب الأتوبيس والسائق لإحالتهما للتحقيق.
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