إجراء قاسٍ من الملكة إليزابيث لميجان ماركل .. بسبب هذا الزى

18 أغسطس 2019 - 02:37 م

منعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية زوجة حفيدها، ميجان ماركل من زيارتها وهي ترتدي جينز ممزق.

ووفقًا لمصدر في الأوساط الملكية، يرتبط الحظر بالزيارة القريبة للأمير هاري وزوجته إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا وهي قلعة الملوك والملكات البريطانيين، ويقضون عطلتهم الصيفية فيها، وتقيم الملكة هناك حاليًا.

وقال المصدر: لا تحب الملكة اللباس على الطريقة الأمريكية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي تكرهها بشدة.

وانتهكت ماركل في شهر يوليو البروتوكول مرة أخرى من خلال الظهور في بطولة ويمبلدون للتنس بالجينز الضيق، حيث هناك قواعد خاصة للزي، تجاهلتها الدوقة، وكان منظمو البطولة غير راضين عن تصرفها ووصفوها بأنها كابوس.