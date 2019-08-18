  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء يجوز استخدام "الواي فاي" بدون علم أصحابها.. في هذه الحالة

الملكة إليزابيث

إجراء قاسٍ من الملكة إليزابيث لميجان ماركل .. بسبب هذا الزى

السودان

أول فشل لقوى الحرية والتغيير يفسد العرس السوداني

رونالدو

موجة سخرية بسبب وصلة رقص لـ"رونالدو" بإعلان تجارى

أمل حجازي

تكريم فنانة شهيرة لأدائها فريضة الحج

أنور قرقاش

قرقاش يشيد بأمير سعودي.. لهذا السبب

الدكتور علي جمعة

جمعة: يجوز ارتكاب الممنوع بشرط

الإعلامي أحمد موسى

موسى يكشف سر سؤال السيسي لقائد بالجيش عن راتبه

أفريقي

عملية اغتصاب هزّت المغرب.. هذا ما فعله 4 أفارقة

السفارة السعودية في تركيا

تحذيرات سعودية لرعاياها في هذه الدولة.. ما الأمر

بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور

الصفحة الأخيرة

احمد حسن وزينيب
احمد حسن وزينيب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

#

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

#

موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش

#

فنانة شهيرة تشتم إعلامية: انتي ناموسة

دبي

أحمد حسن وزينيب

نشر اليوتوبير أحمد حسن، المثير للجدل، صورة له تجمعه بزوجته وهما يقضيان إجازة سعيدة في دبي، وظهرت زوجته بملابس غير لائقة في حمام السباحة، إلا أن ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل هو تعليقه عليها "استمتعوا بحبي".

وكانت زوجة أحمد حسن في البداية محجبة وتخلت عن الحجاب لأسباب خاصة بها يعتبر الجمهور أهمها ظهورها على "السوشيال ميديا"، حتى فاجأتهم بالظهور بملابس عارية في حمام السباحة وهي تقبل أحمد، ولكن سرعان ما حذف أحمد هذه الصور.

ورغم ذلك فإن الخطأ الذي أثار السخرية ضدهما كان في الجملة التي كتبها أحمد على إحدى الصور، حيث كتب "have fun with my love"، والخطأ اللغوي الذي ارتكبه في عدم كتابة ثلاثة أحرف أساسية حول معنى الجملة تماما فكان من المفترض أن يكتبها "having fun with my love ".

فالجملة الأولى بمعنى "استمتعوا بـ"حبي"، أما الجملة الثانية فمعناها "استمتع مع حبي" وهذا ما كان يقصده أحمد ولكن لم تساعده لغته الإنجليزية عن التعبير عنها بشكل صحيح.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحمد بعد هذه الجملة، حيث كتبت رانيا عادل: "نسيان الـing بيعمل مصايب.. ده مثال حي ليه لازم تركزوا في حصص الGrammar"، فيما كتبت سارة طاحون:"طب ما يمكن يكون قاصدها"، وكتبت إيمان: "طالما مش عارفين إنجليزي بتكتبوه ليه"



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور
» "عصير قصب كانز" و"ملابس ضد البكتيريا".. أهم اختراعات القومي للبحوث
» مذيع يفقد الوعى على الهواء مباشرة
» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه
» «داعش» يعلن مسئوليته عن مجزرة حفل زفاف كابول
» "ميتشو" يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك
» سياسة جديدة لـ«يوتيوب» تعرف عليها
» أزمة «بريطانية - قطرية» جديدة بسبب جمعية خيرية
» فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"
» الرجل الذى تسبب فى اعتزال جيهان نصر التمثيل
» حصوات الكلى تتحول إلى 3 توائم فى "بطن" أمريكية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية