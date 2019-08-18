طلب إحاطة حول تدني طريق الخدمات والقرى السياحية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن ضعف وتدني طريق الخدمات والقرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقال "فؤاد" فى طلبه أن الساحل الشمالي يعتبر من أهم المدن السياحية في مصر والجاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى متابعته التوجه العام نحو التشجيع على إنشاء مزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية بشكل ملحوظ، بهدف السكن أو الاستثمار، حتى أوشكت أن تكون أحد منارات الاستثمار السياحي طوال العام.

وقال "فؤاد" فى طلبه أن الساحل الشمالي يعتبر من أهم المدن السياحية في مصر والجاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى متابعته التوجه العام نحو التشجيع على إنشاء مزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية بشكل ملحوظ، بهدف السكن أو الاستثمار، حتى أوشكت أن تكون أحد منارات الاستثمار السياحي طوال العام.