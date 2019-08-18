«طارق يحيى»: مُهمتى مع الزمالك انتهت

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الزمالك

طارق يحيي

أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدم رغبته في التواجد ضمن الجهاز الفنى الجديد الذى سيقوده الصربى ميتشو.

وأضاف طارق يحيى، فى تصريحات صحفية، أنه على أتم الاستعداد لخدمة نادى الزمالك فى أى منصب، إلا أن مهمة المدرب العام فى الوقت الحالى ستكون صعبة بالنسبة له، خاصة أنه سبق ووافق على هذا المنصب فى ظروف خاصة، وسيكون الأمر صعبًا حاليًا.

وأشار طارق يحيى إلى أن هناك بعض الكوادر الزملكاوية يجيدون العمل فى هذا المنصب أفضل منه، متمنيًا التوفيق للجهاز الجديد، وموجهًا الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فيه طوال الفترة الماضية.

وعن إدارة لقاء العودة بين الزمالك وديكاداها الصومالى بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل، قال طارق يحيى، "سأقود تدريب اليوم بشكل طبيعى، وإذا طالبتنى الإدارة بالاستمرار لحين الانتهاء من قيادة المباراة القادمة فلن أتأخر لحظة".

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