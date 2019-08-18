إحالة فنانة شهيرة لمستشفى الأمراض العقلية بأمر المحكمة

18 أغسطس 2019 - 05:48 م

لم تعترض الممثلة الأميركية، هيذر لوكلير، بعدما أدانتها محكمة أميركية بتهم عدة، يوم الجمعة، بينها الاعتداء على موظفي إنفاذ القانون الذين استجابوا لمكالمات الاضطرابات المنزلية في منزلها العام الماضي.

وحُكم على لوكلير (57 عاماً) بالسجن مدة 120 يوماً، لكن البيان القضائي أشار إلى أنها ستُعفى منها إذا وافقت على الذهاب إلى مركز لعلاج الاضطرابات النفسية.

كما أضافت المحكمة أن هيذر ستخضع إلى المراقبة لمدّة ثلاث سنوات بعد خروجها من دورة العلاج النفسي. وفي موعدٍ لن يتجاوز 6 أيلول المقبل، ستوجه المحكمة مجموعة أخرى مفصّلة من التعليمات إلى هيذر.

وكانت هيذر تكافح من أجل العلاج من إدمان المخدَّرات، وألقي القبض عليها مرّتين في العام الماضي، لأنها هاجمت صديقها إضافة إلى رجال الشرطة. ويزعم بأنّها كانت تحت تأثير الكحول والمخدرات.