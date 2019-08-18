نقل الأثاث هو مهمة مرهقة بلا شك، غير أن بإمكان بعض المعدات أن تجعل هذه المهمة سريعة وغير مجهدة، حيث توفر معدات نقل الأثاث الاحترافية حلولاً فعالة، للتحديات المتعلقة بنقل الأثاث من وإلى البنايات المرتفعة، وتحريك كتل الأثاث الضخمة، وإنقاذ الوقت وخفض احتمالات تعرض الأفراد أو المنقولات للخطر، تعرف معنا على المعدات الأساسية لنقل الأثاث، وكيف يتم استخدامها في شركات نقل العفش.

ونش رفع الأثاث ـ كيف يعمل وما هي مميزاته؟

ونش رفع الأثاث، و المعروف أيضًا باسم رافعة الأثاث، عبارة عن مصعد يستخدم لرفع وإنزال قطع الأثاث والأجهزة الثقيلة لأعلى أو لأسفل، كأحد الحلول الاحترافية الفعالة لتحريك ونقل الأثاث من الطوابق العليا، ولعناصر قد يصل وزنها إلى 400 كجم، وبارتفاع يصل إلى 34 مترًا (الطابق 12) يمكن إنزال أو رفع الأثاث دون صعوبة باستخدام رافعة الأثاث الهيدروليكية.

كيف يعمل ونش رفع الأثاث

يتم تشغيل رافعة الأثاث بواسطة فنيين على دراية بالضوابط التي يجب الالتزام بها، في عملية رفع وإنزال الأثاث.

نظرًا لأن المصعد مُركب على سيارة ، فإنه يسير بسرعة وأمان ، في ظل ظروف صعبة اليوم وربما 10 دقائق، إذا كان الوضع عاديًا ، فسنكون جاهزين بعد 5 دقائق،

وفيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه رافعة الأثاث عادةً في رفع أو إنزال الأثاث ـ وفقًا للخبراء في شركة نقل عفش متخصصة ـ فإنه في أغلب الحالات (80%) يتم الانتهاء من رفع الأثاث خلال ساعة، ويتوقف الأمر في النهاية على كم الأثاث الذي يتم التعامل معها، على سبيل المثال الأثاث الذي يشغل شاحنة نقل تبلغ مساحتها 20 متراً مكعباً ، يتم الانتهاء من رفعه تمامًا خلال ساعتين.

مزايا استخدام رافعة الأثاث

نقل الأثاث بشكل أسرع و أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأقل ضررًا للأفراد والأغراض المنقولة.

حماية المباني، بما في ذلك المصاعد والسلالم، من احتمالات الضرر التي قد تشمل التلف وخدش الجدران وكسر إطارات الأبواب، والتأثير السلبي على كفاءة المصاعد.

تكون رافعة الأثاث مثبتة على مقطورة، وبالتالي يمكن وضعها وتثبيتها بسرعة وبدقة ، دون إضاعة الوقت.

يمكن التحكم في سطح الرافعة، ليكون منصة مستوية تمامًا أو شكل صندوقي، وهذا يتوقف على طبيعة الأثاث الذي يتم رفعه.

5 معدات أساسية للمناولة اليدوية للأثاث

تستخدم شركة نقل اثاث متخصصة العديد من المعدات التي من شأنها أن تجعل مناولة الأثاث ونقله يدويًا داخل المباني، ومنها إلى شاحنة النقل والعكس، عملية سلسة، وخالية من المتاعب، فيما يلي مجموعة من أهم معدات المناولة اليدوية للأثاث.

1ـ عربة يد مسطحة Dollies

تعد عربة اليد المسطحة واحدة من أبسط معدات مناولة الأثاث والبضائع، ولكنها على بساطتها متعددة الاستخدامات.

لها منصة مسطحة وأربع عجلات، وظهر قائم بمقبض مواز لعرض المنصة، يسهل من خلاله التحكم في تحريك العربة.

تتسع لعدد كبير من الصناديق، ومثالية لتحريك الأثاث الثقيل مثل الطاولات والكنب.

تستخدم ببساطة من خلال وضع القطعة المراد نقلها فوق المنصة، مع التأكد من أن السعة القصوى للعجلات يمكنها التعامل مع وزن العنصر الذي تريد وضعه عليها.

2ـ عربة يد عمودية Hand Trucks

لنقل الأثاث الطويل مثل الأرفف أو الخزائن أو الأجهزة الكهربائية الطويلة مثل الثلاجة ، فإن عربة اليد العمودية هي أبسط أداة يمكنك العثور عليها.

عن طريق وضع منصة العربة أسفل الأثاث الطويل، يمكنك إمالة العربة اليدوية مرة أخرى على العجلات ومناورة الأثاث حولها كما يحلو لك.

تتكون من منصة مسطحة واثنين فقط من العجلات، مع ظهر عمودي طويل ، مزود بمقبضين.

تتيح عربة اليد العمودية مناورة سهلة لتحريك ونقل قطع الأثاث الثقيلة.

3ـ ترولي نقل الأجهزة الكهربائية Appliance Dolly

تسمح هذه الأداة بتحريك ومناولة الأجهزة الكبيرة والثقيلة ، مثل الثلاجات والمواقد، بسهولة وبسرعة أكبر وبشكل آمن.

تأتي بعض أنواع ترولي نقل الأجهزة بتصميم مخصص لاجتياز السلالم من خلال عجلات مزدوجة وأدوات تثبيت قوية.

4ـ منحدر الدرج Moving Ramp

معظم المداخل في المنازل والمباني لها عتبات مرتفعة أو درج يؤدي إلى الباب، لذلك يتم استخدام هذا المنحدر المعدني أو الخشبي، ليتيح تحريك عربات المناولة اليدوية بشكل سلس يتجاوز التفاوت بين الأرض وارتفاع الدرج.

وبنفس فكرة عمل منحدر الدرج، تستخدم شركات نقل الأثاث المحترفة أيضًا ما يُعرف بمنحدر تحميل الشاحنة لرفع الأثاث من مستوى الأرض المنخفض غلى سطح الشاحنة بسهولة.

5ـ أحزمة رفع الأثاث Hoisting Straps

وتُستخدم أحزمة رفع الأثاث لنقل قطعة الأثاث الكبيرة مثل خزانة أو مرتبة، التي لا تتناسب مع الباب الأمامي، يدويًا من خلال النافذة.

تتمتع أحزمة رفع الأثاث بقوة تتيح استخدامها لرفع بعض القطع إلى الطابق الثاني أو الثالث بسهولة.

كيفية الحفاظ على المباني أثناء نقل الأثاث

لا يكفي الفوز بأثاث سليم، بينما يتم على جانب آخر خسارة قيمة منزلك، جراء عدم حمايته بما يكفي ضد التلف المحتمل أثناء نقل الأثاث، لذلك ينبغي القيام أولاً بتحديد المناطق الأكثر ضعفًا في المبنى، والنقاط المحتمل تعرضها للتلف أكثر من غيرها عند نقل الأثاث، والتي تتضمن غالبًا : الأرضيات الصلبة، إطارات الأبواب والمداخل، الجدران، والمصابيح ووحدات الإضاءة.

1ـ حماية الأرضيات

ولأنه من الوارد القيام بالكثير من عمليات سحب وجر ودفع الأثاث على ألرضيات أثناء النقل، فإنه من المحتمل إلحاق الكثير من الخدوش العميقة والعلامات الدائمة على الأرضيات الصلبة سواء البلاط أو الأرضيات الخشبية، لذلك سوف يكون من الضروري تغطية الأرضية في مناطق المرور باستخدام مفروشات قديمة أو مفرش من البلاستيك أو شرائح الكرتون.

2ـ حماية حواف الأبواب والمداخل

الأبواب هي نقاط عبور رئيسية لا يمكن تجنبها عند إخراج أو إدخال الأثاث إلى منزلك، وتتمثل أوجه التلف التي قد تصيبها عند تمرير الأثاث من خلالها، في خدش أو كسر الإطار الخشبي أو الحواف الصلبة لها.

ولحماية المداخل يتم تبطين الحواف البارزة أو الإطار الخشبي لها باستخدام بطانيات تغليف الأثاث، أو ورق الكرتون السميك.

كما يمكن زيادة سعة المداخل من خلال إزالة الأبواب لتقليل فرص الاحتكاك بينها وبين العناصر المنقولة.

3ـ حماية المصابيح ووحدات الإضاءة

تبعًا لارتفاع السقف في منزلك، وحسب قياس طول قطع الأثاث التي يتم تحريكها تحته، قد تحتاج إلى إزالة بعض الثريات والمصابيح المعلقة في السقف مؤقتًا لحمايتها من الكسر.

وتبعًا لزاوية دوران القطع عند تحريكها قد يتطلب الأمر إزالة المصابيح الجدارية في بعض المناطق خاصة الممرات الضيقة.

4ـ حماية الجدران

من الضروري أن يتمتع القائمين على نقل الأثاث بحس عالي، عندما يتعلق الأمر، بتحريك الأثاث داخل المباني، لتجنب خدش الجدران وتلف الطلاء.

حيث يجب أن يتم حمل عناصر الأثاث الطويلة بزاوية مناسبة تبعًا لاتساع الممرات وارتفاع السقف، لتجنب الاحتكاك بها.

في الواقع، يصبح للعمل الاحترافي قيمة أكبر، كلما زاد اعتماده على التقنيات والمعدات الحديثة، وفي مجال نقل الأثاث، لابد أن تحرص كعميل محتمل، على اختيار شركة نقل عفش التي تمتلك معدات متقدمة لجعل تجربة نقل ممتلكاتك أسهل وأكثر فائدة من حيث اختزال الوقت والجهد والتكاليف.