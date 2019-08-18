محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للأهلي

18 أغسطس 2019 - 06:26 م

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق الكروي الأول لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية،

جاء ذلك بعدما دعا الكابتن محمود الخطيب اللجنة لإجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على إستقرار الفريق وإنتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.