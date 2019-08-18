للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

18 أغسطس 2019 - 07:34 م

حقق منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العالم المقامة في مقدونيا للمرة الأولى في التاريخ بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد بنتيجة 32-28.

تقدمت مصر في الشوط الأول بنتيجة 19-13، قبل أن يواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني ويحسمون اللقب لصالحهم بنتيجة 32-28 وتتوج مصر باللقب الأول لمونديال الناشئين عبر التاريخ.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

بدأت مصر مشوارها في البطولة بتحقيق 4 انتصارات بدور المجموعات على السويد بنتيجة 32-29 ثم الصين تايبيه بنتيجة 36-25 ثم كندا بنتيجة 47-20 ثم المجر بنتيجة 31-24 وخساراة وحية أمام فرنسا بنتيجة من فرنسا 28-24 لتتصدر مصر المجموعة الأولى وتتصدر لدور الـ16.

وواصلت مصر مشوارها في البطولة وفازت على سلوفينيا بنتيجة 30-23 في دور الـ16 ثم على أيسلندا في دور الـ8 بنتيجة 35-31 وعلى البرتغال في نصف النهائي بنتيجة 41-36.

وحصل منتخب الدنمارك على الميدالية البرونزية بعد الفوز على البرتغالي بنتيجة 35-27.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ومثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.َ