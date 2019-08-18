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قتل عشيقته وقدم أنفها وأذنيها لزوجته لتغفر له خيانته

قضايا وحوادث

أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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إيران

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أُعدم رجل بعد إدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها، حيث قطع أنفها وأذنيها، ليقدمها قرباناً لزوجته، لتغفر له خيانته مع عشيقته، ثم أقدم على حرق الجثة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا».

وتشير التقارير إلى أن مرتكب الجريمة البشعة، في إيران، أقدم على فعلته ليثبت حبه لزوجته، التي كانت تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية، وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته كدليل على ما فعله.

يذكر أن إيران تفرض عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والإتجار بالمخدرات، وتواجه البلاد منذ سنوات انتقادات دولية بسبب سياساتها في هذا الشأن.


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