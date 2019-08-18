» تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع ليستر سيتي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة تشيلسي الإنجليزى أمام ضيفه ليستر سيتي، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز ماسون مونت، هدف البلوز الأول فى الدقيقة السابعة من زمن المباراة، وأدرك ويلفريد نديدي التعادل لصالح ليستر سيتي فى الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وفشل فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى، فى قيادة البلوز نحو تحقيق الفوز فى الظهور الأول للفريق اللندنى على ملعبه ووسط جماهيره هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسى المركز 15 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة بعدما سقط فى الجولة الافتتاحية ضد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، كما رفع ليستر سيتى رصيده إلى نقطتين فى المركز 12.


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