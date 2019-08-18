السيسي يهنئ منتخب اليد بعد الفوز بكأس العالم

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجًا يحتذي به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

وحقق منذ قليل منتخب مصر للناشئين، بطولة كأس العالم المقامة في مقدونيا للمرة الأولى في التاريخ بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد بنتيجة 32-28.

حيث تقدمت مصر في الشوط الأول بنتيجة 19-13، قبل أن يواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني ويحسمون اللقب لصالحهم بنتيجة 32-28 وتتوج مصر باللقب الأول لمونديال الناشئين عبر التاريخ.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.


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