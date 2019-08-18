نشأت الديهي للمصريين: "الخير قادم"

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نشات الديهى

وكالة إيطالية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة إيطالية أجرت بحث عن الديون المصرية وخطة وزارة المالية لخفض الدين إلى 77.5% حتى 2022، موضحًا أن نسبة الدين للناتج المحلي عام 2017 كانت 108%.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن جميع دول العالم الحد المثالي لديونها 77%، مشددًا على أن الوصول بالدين لـ 77.5 عام 2022 أمر مبهج يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتابع "الديهي"، أن جميع المؤشرات والنجاحات والمشروعات القومية التي تحدث تؤكد أن الخير قادم، معقبًا: "عشمنا في ربنا كبير، وربنا عمره ما يكسف ناس بتشتغل".


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