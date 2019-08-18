تقارير إسبانية.. «نيمار» حائر بين الريال وبرشلونة

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لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"

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ريال مدريد

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نيمار

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن موقف نيمار داسيلفا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، من مفاوضات عملاقي إسبانيا الريال أو برشلونة. 

ودخل ريال مدريد وبرشلونة في صراع كبير حول ضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة اللاعب الرحيل عن النادي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، ان رغبة نيمار الأولى هي العودة مجددا إلى فريقه السابق برشلونة، ولكنه في الوقت نفسه لا يمانع في الإنتقال إلى ريال مدريد.

ويعمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على غلق الصفقة مع استمرار المفاوضات بين الطرفين حتى الآن، بعد رفض اقتراح مبادلة فينسيوس وفاران في الصفقة.

نيمار كان قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017 .

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