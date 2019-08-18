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ناقلة النفط الايرانية تبدأ مغادرة مياه جبل طارق

عرب وعالم

ناقلة نفط بالخليج
ناقلة نفط بالخليج

المصريون ووكالات

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سلطات جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ناقلة النفط "أدريان داريا" (غريس1)، بدأت مغادرة مياه جبل طارق مساء الأحد.
وعرضت قناة العالم الإيرانية (شبه رسمية) لقطات مصورة قالت إنها لناقلتها أثناء بدء مغادرتها مياه جبل طارق.
وكان السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أعلن عبر حسابه بموقع تويتر، أنه من المتوقع أن تغادر نقالة النفط "أدريان دريا" مساء الأحد، عقب وصول فريقين من المهندسين المختصين إلى جبل طارق.
وفي وقت سابق، أعربت القوات البحرية الإيرانية، عن استعدادها إرسال أسطول بحري إلى مضيق جبل طارق، لمرافقة ناقلة النفط "أدريان داريا"، على خلفية تهديدات أمريكية باحتجازها.
والخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة المحتجزة.
ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.
وعقب الرفض، أصدرت محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة قرار المصادرة.
يشار أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها. -

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