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إعلام ليبي:

3 مسلحين تابعين لحفتر يسلمون أنفسهم لحكومة الوفاق

عرب وعالم

مقتل 5 من قوات "حفتر" في تفجير ببنغازي
مقتل 5 من قوات "حفتر" في تفجير ببنغازي

المصريون ووكالات

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أفاد إعلام ليبي، الأحد، أن 3 مسلحين تابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سلموا أنفسهم وأسلحتهم لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وقالت قناة فبراير الليبية الخاصة، إن المسلحين الثلاثة سلموا أنفسهم بكامل سلاحهم وآلياتهم لقوات "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في محور عين زارة، جنوبي طرابلس.
وأفادت القناة بأن أحد المسلحين الثلاثة أقر بأن "قوات حفتر تعيش حالة هستيرية ومعنوياتها في الحضيض، جراء ما تعرضت له من انتكاسات وهزائم أخيرة تكبدتها في المحاور".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل قوات حفتر على تلك الأنباء.
وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية. 

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