» من تايلاند إلى بولندا.. مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف"

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يحاول أكثر من 24 عشرين رجل إنقاذ الوصول إلى اثنين من مستكشفي الكهوف تحاصرهما مياه فيضان داخل كهف في جبال تاترا جنوبي بولندا في واقعة تعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت في كهف شمالي تايلاند العام الماضي.
وغمرت المياه نفقا ضيقا يؤدي إلى مخرج كهف "فيلكا سنيجنا"، السبت، وأصبح المستشكفان محاصرين داخل الكهف، وأبلغ زملاء لهم كانوا خارج الكهف خدمات الإنقاذ بما حدث، حسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحد، عن محطة "tvn" البولندية.
ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى المستشكفين، لكن مياه الفيضان تعرقل عملية الإنقاذ، وتعرض حياة رجال الإنقاذ للخطر.
وقال ممثل عن خدمات الإنقاذ إن فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من إقامة اتصال مع المستكشفين المحاصرين.
ويستعد رجال الإنقاذ لاستخدام متفجرات لفتح طريق إلى المستكشفين، لكنهم قالوا إن العملية ستستغرق وقتا.
وقال يان كرزيتوف، رئيس فريق البحث والإنقاذ التطوعي، للمحطة البولندية، إن "الطريقة الوحيدة للوصول إليهما هي عبر سلسلة من الإجراءات المعقدة للغاية".
وتابع كرزيتوف: "لدينا المواد اللازمة، لكن هذا سيستغرق وقتا طويلا. يجب أن نكون مستعدين لعمل ربما يدوم أياما إن لم يكن أسابيع".
كانت حادثة مماثلة جذبت أنظار العالم، حين حاصرت المياه 12 طفلا من فريق كروي ومدربهم (25 عامًا) لمدة 19 يوما داخل كهف شمالي تايلاند، العام الماضي، قبل أن يتم إنقاذهم في عملية شارك فيها متطوعون من عدة دول. -

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