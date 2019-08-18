  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:56 ص
بحث متقدم
أرشيفية

ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

أرشيفية

«دراجة لكل مواطن».. هل تنجح المبادرة في مصر؟

صلاح ووردة

«صلاح» يتحدث عن فضيحة «وردة» في أمم إفريقيا

مارلين

صادمة.. صور جديدة لجثة «مارلين مونرو» تظهر وجهها

جانب من توقيع اتفاقية الإعلان الدستوري

المعارضة السودانية تحدد أعضاء المجلس السيادي

منتخب مصر

للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

أمير الكويت

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أرشيفية

سعودي ينشر صور اغتصابه والمملكة تصدر بيانًا رسميًا

أرشيفية

مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"

الجهاز المركزي للإحصاء

الكويت ترد على بيان مصري أحدث أزمة

واشنطن تطالب بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان

عرب وعالم

داعش يختطف 14 شخصاً من مدرسة شرقي أفغانستان
داعش يختطف 14 شخصاً من مدرسة شرقي أفغانستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عمران خان يعتزم زيارة أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة

#

وزير خارجية أمريكا يكشف مفاجأة صادمة عن صفقة القرن

#

مهاتير محمد: السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية

#

أمريكا: هذه الأرض لن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين

طالبت الولايات المتحدة، الأحد، بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان، على خلفية مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات في هجوم دموي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابل، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عبر "تويتر": "علينا تسريع عملية إحلال السلام في أفغانستان، ونجاحنا في ذلك سيضع الأفغان في موقف قوي لمواجهة تنظيم داعش".
والسبت، هز تفجير استهدف حفل زفاف بكابل، البلاد التي ترزح تحت الحرب منذ 18 عاما.
وأوقع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" 63 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريح.
ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.
غيّر أن "طالبان" تصر في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» . بريطانيا تجرد جهادي انضم لصفوف "داعش" من جنسيتها
» من تايلاند إلى بولندا.. مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف"
» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال
» رسميًا.. إقالة «لاسارتي» من تدريب الأهلي
» قتل عشيقته وقدم أنفها وأذنيها لزوجته لتغفر له خيانته
» "محمد صلاح" يهنئ فراعنة اليد بعد فوزهم بكأس العالم
» «رزان مغربي» تنشر صورة لها مع ابنة «أحمد حلمي» وهكذا علقت
» «الجبلاية» تُحدد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر
» إيران تعلن موعد تحرك "جريس 1" من جبل طارق
» محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للأهلي
» قراء «المصريون» يرفضون حسن شحاتة مدربًا للمنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية