بريطانيا توقع على وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد

18 أغسطس 2019 - 10:50 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده، مؤكدا أن هذا يعني مغادرة الاتحاد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.



ونشر رئيس الوزراء عبر حسابه على "تويتر" صورة من الوثيقة التي وقعها وزير البريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.

ومعلقا على توقيع الوثيقة، غرد جونسون: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يعني توقيع هذه الوثيقة أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال باركلي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، بعد التوقيع على الوثيقة: "هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من بروكسل".

وأضاف: "هذه إشارة واضحة لشعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع؛ فنحن سنترك الاتحاد الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف. سننفذ التوجيهات التي تلقيناها عام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقر الخروج من الاتحاد)".