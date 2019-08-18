» . بريطانيا تجرد جهادي انضم لصفوف "داعش" من جنسيتها

18 أغسطس 2019 - 11:20 م

قالت قناة سكاي نيوز البريطانية، الأحد، إن الحكومة جرّدت الشاب المعرف بـ "الجهادي جاك" من الجنسية البريطانية، بسبب انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي.



وأضافت القناة أن قرار تجريد المدعو "جاك ليتس"، صدر في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وجاك ليتس، يحمل الجنسية الكندية إلى جانب البريطانية، انضم إلى صفوف داعش في سوريا عام 2014، وهو في عمر الثامنة عشرة.

فيما أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنها لا تعلق على الحالات الفردية.