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الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350

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ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 200 قتيل
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 200 قتيل

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الهندية، الأحد، ارتفاع قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة ولايات إلى 350.
ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم إن 17 لقوا مصرعهم في ولايات كيرالا وماهاراشترا وماديا براديش وراجستان وأندرا برديش وكارناتاكا، ليرتفع عدد القتلى إلى 350.
وأضافت أن ألفا و519 منزلا في ماهاراشترا باتت في وضع غير صالح للسكن، وقرابة 20 ألف منزل تعرض لأضرار جزئية.
وأشارت إلى تلف أكثر من 992 من المشاية والدواجن في ولاية كارناتاكا، إضافة إلى فقدان 10 أشخاص.
يجدر بالذكر أن السلطات الهندية أعلنت في وقت سابق أن قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية بلغ 333. -

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