» الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350

18 أغسطس 2019 - 11:30 م

أعلنت السلطات الهندية، الأحد، ارتفاع قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة ولايات إلى 350.



ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم إن 17 لقوا مصرعهم في ولايات كيرالا وماهاراشترا وماديا براديش وراجستان وأندرا برديش وكارناتاكا، ليرتفع عدد القتلى إلى 350.

وأضافت أن ألفا و519 منزلا في ماهاراشترا باتت في وضع غير صالح للسكن، وقرابة 20 ألف منزل تعرض لأضرار جزئية.

وأشارت إلى تلف أكثر من 992 من المشاية والدواجن في ولاية كارناتاكا، إضافة إلى فقدان 10 أشخاص.