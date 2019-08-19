» أيسلندا تكشف رسميا عن ذوبان أول نهر جليدي في البلاد

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ذوبان جليد القطب الشمالى
ذوبان جليد القطب الشمالى

المصريون ووكالات

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أعلنت أيسلندا رسميا ، يوم الأحد، عن ذوبان أول جبل جليدي في البلاد، في مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.
وفقد "أوكجوكال " وضعه كجبل جليدي عام 2014، حيث إن تراجع الجليد وذوبانه يعني أنه لم يعد يتحرك على قمة بركان كان يرسو عليه لنحو 700 عام.
وأزاح العالم الجيولوجي أودور سيجوردسون، النقاب عن لوحة جدارية غير رسمية، إحياء لذكرى الجبل الجليدي.
وكُتب على الجدار: "خلال الأعوام الـ 200 القادمة ، يتوقع أن تحذو جميع جبالنا الجليدية هذا الحذو".
وجاء فيه أيضا: "هذا النصب التذكاري هو الاعتراف بأننا نعرف ما يحدث وما يجب القيام به".
من المتوقع أن يكون المناخ موضوعا رئيسيا هذا الأسبوع عندما تستضيف مدينة جاكوبسدوتير رؤساء وزراء دول الشمال والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع غير رسمي.
تتولى أيسلندا رئاسة مجلس وزراء دول الشمال الذي يضم الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى أراض تتمتع بالحكم الذاتي مثل جرينلاند.

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