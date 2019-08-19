رانيا يوسف تنشر صورة مفاجئة وتصدم جمهورها: عندي أزمة صحية

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نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة مفاجئة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مما أثار حيرة الجماهير.

وتضمنت الصورة كلمة مكتوبة بخط معين وهي : "هونّها يا الله".

وأضافت: " "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب " .

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